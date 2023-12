Paulinho perdeu protagonismo no Sporting com a chegada de Viktor Gyökeres, mas o avançado diz que não mudou em nada a sua forma de trabalhar e garante que dá sempre o máximo com o intuito de poder ajudar a equipa.

«Tenho trabalhado da mesma forma como sempre trabalhei, sempre no máximo. O futebol é assim, temos de ter competitividade no plantel, isso faz de nós melhores jogadores, exige mais de nós, acho que faz bem à equipa. Trabalho no limite como sempre trabalhei, depois é o mister que decide quem joga ou não. Nós só temos de estar preparados para quando formos chamados podermos ajudar», comentou o jogador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sturm Graz.

Paulinho tem jogado ao lado do sueco ou mesmo no lugar do sueco. Para o avançado, qualquer uma das opções é válida. «Prefiro é jogar, independentemente do lugar, quero jogar, até já joguei na baliza. A posição não é muito importante, apesar de haver mais rotinas na frente, mas sinto-me bem em qualquer posição», atirou ainda.