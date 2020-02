Silas quer vencer o Basaksehir em Alvalade, se possível, sem sofrer golos, para depois ir à Turquia discutir a eliminatória. O treinador do Sporting recorda que os leões venceram, até agora, todos os jogos em casa para a Liga Europa, mas alerta para o poderio do contra-ataque do adversário turco e lembra que agora a margem de recuperação «é mínima».

«Não é apenas um dado curioso, é aquilo que é. Nós somos fortes em casa, para a Liga Europa não demos hipóteses a nenhuma das equipas. Agora, naturalmente, já vai ser diferente. Os golos fora valem a dobrar em caso de empate, portanto vamos ter de ter um tipo de cautela diferente daquela que tivemos na fase de grupos. Nessa fase há sempre uma margem para se poder recuperar, mas aqui a margem é mínima», começou por destacar, em declarações à Sporting TV.

O treinador pede, assim, «cautelas» na forma como a equipa vai atacar, de forma a não ser surpreendida na resposta dos turcos. «Queremos ganhar em casa, mas temos de ter alguma paciência na forma como vamos atacar para também não sofrermos muitos contra-ataques. Acho que em casa somos favoritos. Em todos os jogos em casa temos sido sempre muito fortes», reforçou.

O Basaksehir, por seu lado, vai chegar a Alvalade moralizado pelo bom campeonato que está a realizar, destacando-se no segundo lugar da liga turca, a apenas um ponto do líder Trabzonspor. «Eles batem-se bem sempre. Estão em segundo lugar, é uma equipa que normalmente é muito forte e muito versátil, jogam em vários sistemas. Já os vi jogar em mais do que dois sistemas. Sabemos que vêm aqui criar dificuldades, são uma equipa muito forte no ataque, têm jogadores bons que já jogaram em outras ligas. Jogadores que custaram muito dinheiro também, mas nós em casa, sobretudo na Liga Europa, também temos sido fortíssimos. Todos os jogos que fizemos em casa ganhámos, portanto estamos convencidos que podemos ganhar», insistiu.

Para Silas, vencer sem sofrer golos será determinante, até porque o segundo jogo, na Turquia, não será fácil. «Não é o típico ambiente turco, mas têm muitos adeptos mesmo assim. Mas nem é isso que nos preocupa tanto, preocupa-nos o que é a equipa deles, sobretudo fora de casa. Pelo que nós analisámos, a fase mais importante deles é o contra-ataque, é aí que digo que temos de ter cautelas, não podemos perder bolas fáceis para não permitir contra-ataques», destacou.

Silas classifica o adversário desta quinta-feira como «forte», mas também diz que está ao alcance do Sporting. «Das equipas que nos poderiam calhar, há equipas muito fortes, esta é forte, mas não é das mais fortes. Com todas as condicionantes que temos tido nos últimos tempos, acho que podemos vencer este jogo e ir para o segundo com tudo em aberto. Mas era importante vencer este jogo sem sofrer golos», referiu ainda.