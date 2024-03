Antonio Adán foi o único ausente do derradeiro treino do Sporting com visto ao duelo com a Atalanta, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.



O guarda-redes espanhol foi o único jogador que não esteve no relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. O plantel dos leões fez exercícios de aquecimento e «meiinhos» do que foi possível ver.



O Sporting parte para Itália ao início da tarde e às 18h15, Ruben Amorim e St. Juste vão fazer a antevisão ao embate com o conjunto de Bérgamo, agendado esta quinta-feira (20h00). Refira-se que o líder da Liga portuguesa empatou a uma bola frente à Atalanta, no encontro da primeira mão.