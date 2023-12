O Sporting prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o duelo contra o Sturm Graz, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa.



Segundo informam os leões, Manuel Mendonça, Chico Lamba, Miguel Alves, Alexandre Brito e Diogo Cabral trabalharam às ordens de Amorim. Longe do relvado voltaram a estar St. Juste e Fresneda, dupla que fez tratamento às respetivas lesões.



Esta quarta-feira, o Sporting tem novo treino agendado para as 10h30, na Academia Cristiano Ronaldo, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A partir das 12h45, Amorim e um jogador vão fazer a antevisão ao duelo com o emblema austríaco.



O Sporting-Sturm Graz está agendado para as 20h00 da próxima quinta-feira.