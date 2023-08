O Sporting, que tem presença garantida na fase de grupos da Liga Europa 2023/24, ainda tem em aberto o pote no qual ficará, no 1 ou no 2, estando dependente do que três clubes façam nos play-off da UEFA, no caso o Rangers, o Ajax e o Dínamo Zagreb.

A equipa comandada por Ruben Amorim precisa obrigatoriamente que duas destas três equipas não ocupem vaga na fase de grupos da Liga Europa, sendo que o Rangers vai disputar a partir desta semana o play-off da Liga dos Campeões, enquanto Ajax e Dínamo Zagreb jogam o play-off da Liga Europa.

Esta necessidade acontece porque, nesta altura, já há seis clubes com presença certa no pote 1 para o sorteio a realizar a 1 de setembro, havendo ainda duas posições em aberto. Este é o cenário atual:

LIGA EUROPA – CLUBES CERTOS NO POTE 1 (Equipa, País, Coeficiente)

West Ham (Inglaterra) – 50.000

Liverpool (Inglaterra) – 123.000

Roma (Itália) – 97.000

Villarreal (Espanha) – 82.000

Bayer Leverkusen (Alemanha) – 72.000

Atalanta (Itália) – 55.500

O Rangers defronta o PSV Eindhoven no play-off de acesso à Liga dos Campeões e, neste caso, o Sporting “torce” pelos escoceses. Isto porque, se os de Glasgow perderem com os neerlandeses, caem para a fase de grupos da Liga Europa e ficam à frente do Sporting nas vagas pelo pote 1.

Já Ajax e Dínamo estão no play-off da Liga Europa e os leões torcem para que estes percam as eliminatórias, respetivamente com Ludogorets Razgrad e Sparta Praga. E, nesta matéria, Ajax e Dínamo Zagreb são as duas equipas que dependem só de si para aceder ao pote 1, pois têm melhor coeficiente do que Rangers e Sporting. Por isso, e caso perca o play-off da Champions, também o Rangers torce, neste caso, para que Ajax ou Dínamo também percam a sua eliminatória.

De resto, há ainda um quinto clube à espreita para o pote 1, o Slavia Praga, que defronta o Zorya no play-off da Liga Europa. E, além de ter de derrotar os ucranianos para sonhar com o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa e com o pote 1, a equipa checa precisa de três em três, ou seja: que o Rangers vença o seu play-off ao PSV e que Ajax e Dínamo percam para Ludogorets e Sparta. Neste cenário, Sporting e Slavia saltariam então para o pote 1.

AS DÚVIDAS PARA O POTE 1:

Ajax (Países Baixos) – 89.000

Dínamo Zagreb (Croácia) – 55.000

Rangers (Escócia) – 54.000

SPORTING (PORTUGAL) – 52.500

Slavia Praga (Chéquia) – 52.000