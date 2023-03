O Sporting inicia esta quinta-feira, dia 30 de março, a venda de bilhetes para o jogo frente à Juventus, em Turim, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A primeira fase tem início ao final da tarde, às 19h06, e destina-se exclusivamente a sócios dos leões. Além disso, a venda será feita apenas via online.

Informa o clube verde e branco que, caso os bilhetes não esgotem nesta primeira fase, a venda para o público em geral decorrerá nos dias 10 e 11 de abril, nas bilheteiras do Estádio de Alvalade.

O Sporting lembra ainda que o clube foi sancionado, com pena suspensa, pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias, e por isso apela a uma «conduta de total fair-play».

O Sporting defronta a Juventus, em Turim, no dia 13 de abril. A segunda mão joga-se uma semana depois, em Alvalade.

Os critérios de venda detalhados pelo Sporting:

30 e 31 DE MARÇO + 1 DE ABRIL

Lugares de Leão



2 DE ABRIL

Sócios com 19 renovações de Gamebox



3 DE ABRIL

Sócios com 16 a 18 renovações de Gamebox



4 DE ABRIL

Sócios com 13 a 15 renovações de Gamebox



5 DE ABRIL

Sócios com 10 a 12 renovações de Gamebox



6 DE ABRIL

Sócios com 7 a 9 renovações de Gamebox



7 DE ABRIL

Sócios com 4 a 6 renovações de Gamebox



8 DE ABRIL

Sócios com 1 a 3 renovações de Gamebox



9 DE ABRIL

Sócios sem Gamebox em 2022/2023