O Sporting prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra a Juventus, dos quartos de final da Liga Europa, sem Paulinho.



O avançado não esteve no relvado nos primeiros 15 minutos da sessão aberta à comunicação social e não deverá recuperar a tempo do jogo em Turim. Daniel Bragança, lesionado de longa data, e Jovane também não estiveram presentes.



Os leões seguem viagem para Turim esta quarta-feira e ao final da tarde, Ruben Amorim e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro frente à Vecchia Signora.



O duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, entre Juventus e Sporting, está agendado para as 20h00 desta quinta-feira.