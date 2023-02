Hidemasa Morita e Daniel Bragança foram os únicos ausentes do último treino do Sporting antes da receção ao Midtjylland, jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



O internacional nipónico e o médio português não foram vistos no relvado nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho que foram abertos à comunicação social.



Ao início da tarde Ruben Amorim e um futebolista vão fazer a antevisão ao encontro frente aos dinamarqueses.



O Sporting-Midtjylland está agendado para as 20h00 desta quinta-feira, em Alvalade.