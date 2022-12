Depois de ter recebido o prémio de melhor em campo das mãos de Pedro Porro, Sebastián Coates comentou o triunfo do Sporting, na flash interview da Sport TV1, e abordou o facto de ter chegado ao jogo número 300 pelo Sporting diante do Paços de Ferreira, numa partida da 14.ª jornada da Liga:



[Quando chegou pensava atingir este número]: «Não sei. Estava com muita vontade de fazer coisas neste grande clube. Acho que ainda me faltam atingir algumas coisas. Obviamente que estou contente pelo jogo, pela equipa e estou contente no Sporting e na cidade.



[Encontrou mudanças na equipa quando voltou do Mundial 2022]: «Não mudámos nada. Talvez não tenhamos começado a época da melhor maneira, mas continuamos a acreditar e a trabalhar muito. Agora estamos a colher os resultados.»