A direção do Sporting congratulou-se pelo acordo alcançado pelo BCP para a compra dos VMOCs (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis), anunciado em comunicado no seu site oficial e à CMVM.



O presidente dos leões, Frederico Varandas, considerou este «um dia histórico» para o clube.



«Hoje é um dia histórico para o Sporting. O Sporting fechou um acordo para comprar os VMOCs ao BCP, permitindo esta operação garantir a maioria do capital da SAD. Como era sabido, o Sporting tinha hipótese de comprar os VMOC's até dezembro de 2026, caso contrário perderia o controlo da SAD. Quatro anos antes, o Sporting garante controlo total da SAD. Esta operação, iniciada há cerca de três anos, foi longa, dura e complexa. Foi conduzida sem ruído, com discrição e efiácia. Era um dos grandes objetivos deste mandato e ficamos muito felizes por ter cumprido», referiu, em conferência de imprensa.



Além do acordo para a compra dos VMOCs, o clube verde e branco antecipou receitas televisivas e financiou-se em 38,5 milhões de euros. O vice-presidente do Sporting, Salgado Zenha, explicou que o financiamento não está relacionado com o acordo para a compra dos VMOCs.



«A compra dos VMOCs é feita pelo clube. O financiamento diz respeito à SAD. Não é mais do que isso mesmo: um financiamento. Como dizemos na comunicação, esse financiamento visa substituir passivos financeiros e não financeiros. O valor não tem rigorosamente nada a ver com o preço dos VMOCs. Uma coisa não implica a outra. Quem compra os VMOCs é o clube e não a SAD», esclareceu, acrescentando que o clube tem inteção



«O objetivo sempre foi, é e continua a ser comprar a totalidade dos VMOCs. Vai continuar a ser o nosso objetivo. Hoje fechamos os VMOCs detidos pelo BCP e queremos continuar no caminho de comprar a totalidade dos VMOCs. Está a decorrer uma negociação com o Novo Banco e quando tivermos informações acerca de qualquer eventual acordo, comunicaremos. Este foi um acordo bilateral alcançado com o BCP», acrescentou.



Por último, Frederico Varandas, frisou que a compra das VMOCs não é um trunfo eleitoral, admitiu que preferia ter resolvido esta questão «no primeiro dia do mandato e não no último» e deixou ainda um apelo aos sócios dos leões na véspera das eleições.



«Amanhã é um dia extremamente importante para o Sporting. Na qualidade de presidente e não de candidato, apelo a todos os sócios que venham votar e que mostrem a força e vitalidade do Sporting», disse, dando por encerrada a conferência de imprensa.