Andraz Sporar despediu-se do Sporting com uma sentida publicação no Instagram agregada a um vídeo com os seus melhores momentos no clube de Alvalade, no mesmo dia em que ficou confirmada a sua transferência, a título definitivo, para os gregos do Panathinaikos.

«Sporting Clube de Portugal, chegou a hora de dizer obrigado. Obrigado pela forma como me recebeste, como me fizeste sentir em casa, por todos os grandes amigos que me deste. Partilhámos vários momentos especiais que ficarão para sempre no meu coração. Quando cheguei a Portugal jamais poderia imaginar o quão especial seria vestir a camisola do Sporting. Foi uma honra e um orgulho defender este símbolo e jogar no Estádio José Alvalade», começa por destacar o avançado.

O internacional esloveno despede-se, depois, da «família» que deixa em Lisboa. «Esteja onde estiver, sentirei sempre o Sporting como a minha família. Obrigado sportinguistas pelo apoio que me deram em todos os momentos, nunca vos esquecerei. Sporting, este é o dia em que os nossos caminhos seguem rumos diferentes, mas continuarei como um Leão. Serei sportinguista para sempre! Obrigado por tudo», escreveu ainda.

Uma publicação que gerou várias reações dos jogadores do Sporting, a despedirem-se do «amigo e irmão», mas também de muitos adeptos gregos, a darem-lhe desde já as «boas-vindas».