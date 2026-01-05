Foi um momento curioso que marcou os quinze minutos abertos à comunicação do social do treino do Sporting. Logo no início,. quando estavam a começar os habituais meínhos entre os jogadores, Rui Borges aproximou-se dos jornalistas para ir buscar uma bola.

Nessa altura alguém lhe atira sobre o facto de Ruben Amorim ter sido despedido do Manchester United. Rui Borges responde então rapidamente: «Não me vai fazer essa pergunta na conferência de imprensa, pois não?».

Boa tentativa, mister.