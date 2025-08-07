Na sequência da oficialização de Ricardo Mangas como reforço do Sporting, a esposa do lateral recorreu às redes sociais para entusiasmar os adeptos leoninos. Carly Santos aproveitou a ocasião para recordar o elo de Mangas com o emblema de Alvalade.

«Desde pequenino que sonhas com esta camisola. E hoje, esse sonho é oficialmente a tua realidade. Em todos os momentos da tua carreira em que te sentiste desvalorizado ou injustiçado, eu lembrava-te de que um dia todo o teu trabalho, esforço e profissionalismo seriam notados e recompensados. E esse dia finalmente chegou.»

«A todos os adeptos deste grande clube: saibam que ganharam (mais) um grande jogador. Ganharam alguém que vai vestir esta camisola com o maior orgulho do mundo, que vai lutar por cada vitória, que vai respeitar e honrar a história deste clube.»

«Saibam que ganharam mais um coração cheio de garra em campo e outros (agora dois) corações que assistirão e torcerão assiduamente na bancada. Podem ter a certeza de que ele chegou para dar tudo de si, como sempre fez. Pelo vosso clube. Pelo dele. Pelo nosso.»

Inscrito na Liga, Ricardo Mangas é mais uma opção para Rui Borges. O Sporting inicia a defesa do bicampeonato em Rio Maior, no reduto do Casa Pia. O encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.