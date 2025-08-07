«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
Carly Santos, esposa de Ricardo Mangas, recorreu às redes sociais para revelar sonho do reforço dos leões
Na sequência da oficialização de Ricardo Mangas como reforço do Sporting, a esposa do lateral recorreu às redes sociais para entusiasmar os adeptos leoninos. Carly Santos aproveitou a ocasião para recordar o elo de Mangas com o emblema de Alvalade.
«Desde pequenino que sonhas com esta camisola. E hoje, esse sonho é oficialmente a tua realidade. Em todos os momentos da tua carreira em que te sentiste desvalorizado ou injustiçado, eu lembrava-te de que um dia todo o teu trabalho, esforço e profissionalismo seriam notados e recompensados. E esse dia finalmente chegou.»
«A todos os adeptos deste grande clube: saibam que ganharam (mais) um grande jogador. Ganharam alguém que vai vestir esta camisola com o maior orgulho do mundo, que vai lutar por cada vitória, que vai respeitar e honrar a história deste clube.»
«Saibam que ganharam mais um coração cheio de garra em campo e outros (agora dois) corações que assistirão e torcerão assiduamente na bancada. Podem ter a certeza de que ele chegou para dar tudo de si, como sempre fez. Pelo vosso clube. Pelo dele. Pelo nosso.»
Inscrito na Liga, Ricardo Mangas é mais uma opção para Rui Borges. O Sporting inicia a defesa do bicampeonato em Rio Maior, no reduto do Casa Pia. O encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.