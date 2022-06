No dia em que a Academia Cristiano Ronaldo comemorou vinte anos de vida, o Sporting revelou um plano de expansão que inclui uma nova área para o futebol profissional e a construção de um novo mini-estádio que vai permitir aliviar a enorme carga de jogos do Estádio Aurélio Pereira que, nos últimos anos, tem recebido os jogos dos sub-23, equipa B, juniores e futebol feminino.

O atual espaço, com 250 mil metros quadrados, que inclui cinco campos relvados mais dois sintéticos, vai ser aumentado em mais seis hectares, onde o Sporting pretende construir a nova área reservada ao futebol profissional, deixando o antigo edifício entregue aos restantes departamentos da formação.

O novo espaço, à esquerda de quem entra na academia, também vai contar com um novo mini-estádio para competições oficiais, que terá o atual Estádio Aurélio Pereira como modelo. Um novo recinto que vai permitir distribuir os jogos das várias categorias da formação, bem como o futebol feminino, e, desta forma aliviar o número de jogos no relvado principal.

Nos novos terrenos em exploração, o recinto vai contar com mais seis relvados novos, todos com bancadas de apoio e novos blocos balneários, dois deles já em fase de finalização, enquanto os antigos vão continuar a ser renovados, como já tem acontecido nas últimas temporadas.

O novo edifício para o futebol profissional será semelhante ao já existente, mas ficará mesmo colado ao campo onde habitualmente Ruben Amorim comanda os seus treinos semanais. Um novo edifício com quartos, ginásio, refeitório, que vai permitir libertar o original para as equipas da formação. Neste novo espaço está ainda prevista a construção de um parque de painéis fotovoltaicos que vai permitir uma maior autonomia em termos energéticos.

Uma nova fase da academia que não tem data para ficar concluída. A prioridade será o novo edifício, mas, em simultâneo, também vão arrancar as obras do novo mini-estádio.

A Academia do Sporting foi inaugurada a 21 de junho de 2002 e alberga as principais equipas de futebol profissional e de formação do clube, bem como a equipa futebol feminino, num total de dez formações, desde os sub14 até à equipa principal.

A estrutura de formação já celebrou 23 títulos de campeão nos escalões jovens desde a sua inauguração, incluindo sete de sub-19, sete de sub-17 e nove de sub-15.

Ao todo, 65 jogadores que passaram pela formação de Alcochete já se estrearam na equipa principal do Sporting.

Números da Academia Cristiano Ronaldo

PESSOAS

200 jogadores

65 residentes

159 funcionários

18 treinadores

7 treinadores de guarda-redes

13 preparadores físicos

27 área médica

6 psicologia

16 recrutamento

2 direção técnica

11 análise jogo

2 comunicação

2 direção

INSTALAÇÕES

10 campos

9 balneários

3 ginásios

2 salas de estudo

91 quartos

2 salas de convívio

1 auditório

3 salas de formação

2 refeitórios

2 salas de hidroterapia