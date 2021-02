Adán, guarda-redes do Sporting, deu uma entrevista ao jornal Marca em que falou sobre a decisão de vir para Portugal e de como está a ser a experiência na liga portuguesa e no clube leonino.

«Ao longo da minha carreira, Portugal sempre foi uma opção que vi com bons olhos. É o país vizinho e tanto o meu representante como outras pessoas falaram-me muito bem do campeonato. Na época passada tinha companheiros que tinham jogado no Benfica e FC Porto. Cheguei com muito entusiasmo», explicou o guardião, que na época passada representou o Atlético de Madrid.

«Quando o Sporting começou a ser uma opção comentei com os meus companheiros. Falei com Oblak, com Herrera... O Jan disse-me maravilhas sobre o que ia encontrar em Lisboa. Também falou da rivalidade entre Benfica e Sporting e tudo isso me motivou a ir», adiantou.

«Comentei com Iker Casillas. Foi outro dos que me falou muito bem de Portugal. Temos uma boa relação e por vezes falamos em distintos momentos da temporada», disse ainda, acrescentando que ficou «muito entusiasmado por reencontrar Pepe» depois de tantos anos sem se verem.

Adán diz que a liga portuguesa «é uma grande liga, competitiva e que os jovens têm grande margem para evoluírem e saírem depois para uma grande equipa da Europa.»

O guardião lamenta que não possa haver adeptos nas bancadas devido à covid-19. «Essa é a parte triste. Depois de tudo o que me contaram, não poder ter o estádio cheio para que os adeptos possam desfrutar o momento que a equipa vive. O futebol é para os adeptos e sem eles é muito mais frio.»

«Antes de jogarmos com o Benfica estavam a passar repetições de dérbis em Alvalade e era uma maravilha ver como estava o estádio e o ambiente que se cria em torno da equipa», acrescentou o guardião.

Adán disse ainda que espera ser chamado para a Seleção espanhola para o Europeu. «Estar numa equipa como o Sporting faz com que essas hipóteses cresçam.» E falou sobre um compatriota e companheiro de equipa: Pedro Porro.

«Já o conhecia. Defrontei-o quando ele jogava no Girona e tinha um nível altíssimo que levou o City a contratá-lo. Na temporada passada não teve continuidade no Valladolid, mas aqui voltou a demonstrar o grande jogador que é. Ainda é muito jovem, mas joga como um veterano. Tem uma carreira tremenda pela frente.»