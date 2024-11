Antonio Adán está sem clube desde que deixou o Sporting, mas tem estado a treinar com a esperança de receber um convite para voltar a jogar. Entretanto, o guarda-redes de 37 anos deu uma entrevista o portal Relevo na qual faz um balanço da sua carreira e aponta clubes para os antigos companheiros Gonçalo Inácio e Viktor Gökeres.

O experiente guarda-redes formado no Real Madrid começa por dar conta da sua atual situação. «Estou muito bem. Fisicamente acredito que estou melhor do que nunca. Tenho estado a fazer treino específico, um treino individual para estar pronto para qualquer oportunidade que possa surgir. O mais importante é estar bem fisicamente e mentalmente preparado para qualquer chamada», começa por referir.

O guarda-redes tinha a esperança de que o seu contrato com o Sporting fosse renovado automaticamente, como estava previsto, caso cumprisse um certo número de jogos, mas essa possibilidade acabou por ruir. Apesar de tudo, Adán não guarda rancor ao clube de Alvalade e diz que prefere guardar os aspetos positivos da sua passagem pelo campeão português.

«Era para ser um projeto de dois anos e acabei por ficar lá quatro anos. Além disso, saí no último ano como campeão que, tendo em conta a trajetória do clube nos últimos anos, não era fácil. Prefiro ficar com isso e estou convencido que, se não fosse uma lesão, tinha cumprido o objetivo dos jogos e tinha ficado mais um ano. Mas também entendo a parte do clube, chegou o momento de separarmos os nossos projetos e procurar uma nova oportunidade», destacou.

Adán jogou muitas vezes atrás de Gonçalo Inácio que, nos últimos meses, tem sido apontado como possível reforço do Real Madrid. «Olho para ele como um grande jogador e tenho a certeza que vai acabar por chegar a um grande da Europa ou, pelo menos, a campeonatos mais importantes do que o português. Tem características de jogador grande, possivelmente para o Real Madrid. Embora seja ainda jovem, acredito que tem potencial para chegar a estes clubes», destacou.

Outro antigo companheiro que anda nas bocas do mundo é Viktor Gyökeres, mas, neste caso, Adán defende que há um clube mais indicado para as potencialidades do goleador sueco. «Acho que é um jogador do perfil do Atlético Madrid. Fisicamente é uma besta, potencialmente é um animal e diante da baliza é um matador. Dava a ideia que era impossível repetir o que fez na época passada e já está com essa quantidade de golos. Ainda por cima, este ano, está a ter protagonismo na Champions», comentou.

O avançado sueco tem sido comparado com Erling Haaland do Manchester City e Adán também vê algumas semelhanças. «Acho que tem esse perfil. É verdade que um pouco mais baixinho, mas a nível de potência, de determinação na área, tem esse instinto de matador, de marcar muitos golos e uma competitividade, no dia a dia, nos treinos, espetacular», destacou ainda o antigo guarda-redes do Sporting.