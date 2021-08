Adán, guarda-redes do Sporting, em declarações à Sport TV após o empate em Famalicão:



«Não estivemos bem no primeiro tempo. Não entrámos no campo. Depois do 1-0 deles, sim, tivemos reação e coração. Lutámos até ao final pela vitória e nessa fase tivemos mais oportunidades.



«Levávamos um bom ciclo de vitórias, mas um campeonato é assim. Vamos já começar a próxima semana a pensar nos próximos jogos.»