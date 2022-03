Depois de ter abordado a luta pelo título e feito comparações entre FC Porto e Benfica a equipas espanholas, Antonio Adán falou sobre um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting - conviveram quatro anos no Real Madrid.



«O Cristiano Ronaldo poderá jogar até quando quiser. Eu ou qualquer outro adepto sportinguista gostaríamos que pudesse vir para o Sporting. É um dos melhores do mundo e toda a sua qualidade e experiência seriam importantes, mas sabemos que é algo muito complicado», referiu, em entrevista à SportTV.



Aos 34 anos, o guarda-redes admitiu que o final de carreira está perto, mas frisou a vontade de cumprir os dois anos de contrato que ainda tem com o clube verde e branco.



«É óbvio que o final da carreira está mais próximo. Mas tenho mais 3 anos de contrato com o Sporting e quero muito cumpri-los. Sinto-me muito bem aqui. Depois veremos. O mais importante é que me sinto bem e não é preciso olhar muito para o final da carreira mas para o rendimento, que creio que até agora tem sido bom. Logo veremos. A minha ambição não me permite pensar na reforma», disse.



Dono indiscutível da baliza do Sporting, Adán não mereceu uma chamada de Luis Enrique à seleção espanhola ao contrário de Porro e de Sarabia. O guardião ainda acalenta a esperança de ser convocado, mas reconheceu que é muito difícil que tal aconteça.



«Percebo muito bem o tipo de guarda-redes que o Luis Enrique está a convocar. Mas enquanto jogador espanhol que está no ativo e que está a fazer um bom trabalho, tenho sempre essa esperança de representar o meu país, não o posso negar. Está muito difícil e quase não penso nisso. Foco-me muito em trabalhar bem e em melhorar», assegurou.



Por último, o jogador espanhol defendeu a ideia de que a Liga portuguesa pode ser o contexto ideal para jovens compatriotas se afirmarem no futebol profissional.



«Tento passar a mensagem em Espanha. Penso que é um campeonato ideal para muitos jovens que em Espanha não têm tanta oportunidade de jogar na 1ª divisão. Vir para aqui, jogar com continuidade num campeonato exigente como o português. É a mensagem que passo aos jovens jogadores que estão na equipa B de clubes importantes e que podem vir aqui ganhar experiência», argumentou.