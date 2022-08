Adan, um dos protagonistas do clássico do dragão, pela negativa, reagiu ao desaire do Sporting, assumindo que os leões não fizeram um bom jogo e que há aspetos a «corrigir», depois de um jogo em que cometeu um erro no primeiro golo do FC Porto e em que provocou a grande penalidade sobre Galeno.

«Hoje sofremos uma derrota difícil, não foi o nosso melhor jogo. Momento para trabalhar, corrigir e melhorar», escreveu o experiente guarda-redes na conta pessoal do Twitter.

Apesar de tudo, o guarda-redes espanhol considera que o Sporting pode recuperar. «Sempre confiante neste grupo. No próximo fim de semana [receção ao Desp. Chaves] temos nova oportunidade», acrescentou.