«Jogo a jogo.»

A base do discurso padrão cauteloso da época passada mantém-se para 2021/22, temporada na qual o Sporting, pela primeira vez em 19 anos, arranca com a ambição de defender o título de campeão nacional.

«A mensagem do mister [Ruben Amorim] continua a ser a mesma. A mentalidade é encarar cada jogo assim. De um ano para o outro, as coisas mudam muito no futebol. Teremos de estar muito concentrados e de encarar cada partida com muita humildade. Se pensarmos que, por sermos campeões, não precisamos de mostrar a humildade, o trabalho e a dedicação da época passada, estamos equivocados», afirmou Adán em declarações aos jornalistas à margem do estágio de pré-época que o Sporting está a realizar em Lagos, no Algarve.

«O Sporting é favorito a ganhar cada jogo. Essa é a nossa mentalidade e foi assim que abordámos o campeonato passado. E vai ser assim este ano. Sermos campeões foi algo bonito para o clube e para todos nós. Um clube como o Sporting tem de estar sempre nessa luta, mas termos sido campeões não significa que sejamos favoritos este ano. Somos favoritos a ganhar o jogo seguinte», acrescentou.

O guarda-redes espanhol recusou que os leões tenham este ano uma responsabilidade acrescida pelo facto de carregarem o escudo de campeão. «É a mesma! Representamos um clube com uma história enorme e que mobiliza muitas pessoas a nível mundial. Essa é a nossa maior responsabilidade e queremos fazer tudo muito bem por todos», vincou, assumindo depois que o título conquistado dá mais «confiança e experiência».

Antonio Adán, que foi uma das figuras da época passada no clube de Alvalade, foi questionado ainda sobre um dos assuntos do momento: a iminente transferência do ex-colega João Mário para o rival Benfica, tendo-se referido ao tema como algo já concretizado. «Não tenho de falar de cada jogador rival e são perguntas às quais não tenho de responder.»