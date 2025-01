Hugo Viana foi uma das peças-chave nos bastidores durante a negociação entre Manchester City e Palmeiras para a contratação do jovem central brasileiro Vitor Reis, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo foi fechado na semana passada.

Ainda vinculado ao Sporting, o diretor desportivo português inicialmente colecionou informações junto do compatriota Abel Ferreira, com quem tem ótima relação, e depois partilhou todos os dados com a estrutura do clube inglês.

Do lado do City, o diretor espanhol Txiki Begiristain fez questão de aproveitar o material entregue por Viana, que, recorde-se, está num processo de transição e vai deixar de facto os leões apenas no final desta temporada.

Aos 19 anos, Vitor Reis foi comprado pelo Manchester City por 35 milhões de euros. É agora o central mais caro da história do futebol brasileiro, tendo ultrapassado a venda de Lucas Beraldo, do São Paulo para o PSG, em 2023, por 20 milhões de euros.