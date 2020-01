O julgamento do ataque à Academia do Sporting vai ser reatado esta segunda-feira, na abertura do novo ano judicial, com a audição de várias testemunhas, entre as quais o guarda-redes Rui Patrício que deverá ser ouvido da parte da tarde via Skype.

O julgamento tinha sido interrompido na 15.ª sessão, a 20 de dezembro, com os testemunhos dos jogadores Battaglia e Coates, e prossegue a partir desta segunda-feira com a audição de mais testemunhas.

Ainda esta manhã devem ser ouvidos o preparador físico Márcio Sampaio e o jogador André Pinto, atualmente a jogar no Al Fateh, na Arábia Saudita, enquanto na parte da tarde o coletivo de juízes irá ouvir também o internacional português Rui Patrício, atualmente ao serviço do Wolverhampton.

Já na terça-feira será a vez de Jorge Jesus, treinador do Sporting aquando da invasão e que atualmente orienta o Flamengo, prestar depoimento, além de outros jogadores, como Rúben Ribeiro, atualmente no Gil Vicente.

Para 8 de janeiro estão agendados os testemunhos do italiano Cristiano Piccini, entretanto transferido para o Valência, e à tarde será Mário Monteiro, preparador físico que, à semelhança de Márcio Sampaio, faz parte da equipa técnica do Flamengo, liderada por Jorge Jesus.

Recordamos que este megaprocesso, que começou a 18 de novembro de 2019, pertence ao Tribunal de Almada, mas está a decorrer em Monsanto por questões de logística e de segurança.