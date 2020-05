Bruno de Carvalho, Bruno Jacinto e Mustafá foram absolvidos de todas as acusações no julgamento do ataque à Academia do Sporting, acompanhado pelo Maisfutebol ao minuto, enquanto os restantes 41 arguidos foram condenados por crimes de ofensa a integridade física qualificada, ameaça agravada e introdução em local vedado ao público. Ficaram por provar os crimes mais graves, como sequestro e terrorismo.

Em resumo, dos 44 arguidos, três foram absolvidos de todos os crimes, cinco foram condenados a cinco anos de prisão efectiva, por já terem antecedentes criminais, enquanto os restantes 36, entre os quais o agressor de Bas Dost, foram condenados a penas suspensas e trabalhos comunitários. O antigo presidente do Sporting, como já se previa, foi absolvido de todas as acusações, depois do Ministério Público não ter conseguido provar que tenha procurado incentivar os adeptos a invadir a academia.

«Não se prova que as publicações de Bruno de Carvalho nas redes sociais tenham servido para incitar os adeptos. Não se prova qualquer causa-efeito na expressão “façam o que quiserem” e o que aconteceu na academia. Quanto à reunião em que o arguido perguntou quem estava com ele, essa expressão foi utilizada no sentido de saber quem estava com aquela direção», refere o acórdão.

Também ficaram por provar que Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos, tenham sido autores morais dos crimes.

«O arguido Nuno Mendes Mustafá não foi à Academia, nenhuma das testemunhas o referiu. O seu nome apenas foi referido por outras nas conversas de Whatsapp. Não existe nos autos qualquer mensagem do arguido Nuno Mendes. Relativamente ao Bruno Jacinto, não se fez prova de nada. Não se fez prova que deu ordens ou que participou», destacou a juíza.

Com três absolvições, a juíza identificou depois os restantes arguidos. «Tribunal provou que 37 arguidos entraram na Academia, a correrem em passo acelerado, sabiam que era um espaço vedado», referiu a juíza Sílvia Pires, identificando depois o nome dos arguidos que invadiram Alcochete «de cara tapada para não serem identificados».

Penas mais pesadas para os que tinham antecedentes criminais

Entre os acusados, Getúlio Fernandes, Domingos Monteiro, Elton Camara, Nuno Torres e o antigo presidente da Juve Leo Fernando Mendes foram os que tiveram condenações mais pesadas, com cinco anos de prisão efetiva, por já terem antecedentes criminais. «Há um que até já tem 17 condenações anteriores. Um tribunal não tem um cartão cliente», justificou a juíza.

Rúben Marques, de 21 anos, o único réu a assumir que agrediu jogadores, foi condenado, em cúmulo jurídico, a quatro anos e dez meses de pena suspensa e 200 horas de trabalho comunitário. Uma pena mais leve atendendo à idade e à conduta que o arguido demonstrou em tribunal.

«Prova-se que Dentro do balneário, foram arremessados quatro engenhos pirotécnicos. As agressões a Bas Dost são dadas como provadas, foi pontapeado e agredido enquanto estava no chão. Não se consegue provar quem agrediu Battaglia, é inconclusivo. Dão-se como provadas as agressões do arguido Ruben Marques a Bas Dost, Misic e Jorge Jesus. Não se fez prova que tenham causados estragos as instalações, apenas um estrago a um Porsche os quais foram feitos por Ruben Marques.»

«Esta é uma oportunidade que o tribunal vos está a dar»

Os restantes 36 arguidos foram condenados a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa, pelos crimes de «ofensa a integridade física qualificada, ameaça agravada e introdução em local vedado ao público», mas foram retiradas todas as acusações mais graves, relacionadas com sequestro e terrorismo. O arguido Celso também foi absolvido da acusação de detenção de arma proibida.