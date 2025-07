Alisson, um dos reforços do Sporting para a nova temporada, esteve a responder, na manhã deste domingo, às perguntas colocadas pelos adeptos, garantindo que está «muito motivado» e a trabalhar para dar «muitas alegrias» ao longo da próxima temporada.

Sobre as expetativas para a próxima temporada, Alisson destaca, acima de tudo, a motivação. «Muito motivado. A pré-época tem corrido bem, mas temos sempre de continuar o nosso trabalho para vos dar muitas alegrias», começou por destacar, revelando ainda que o primeiro colega com quem falou foi o compatriota Biel.

Alisson foi também desafiado a definir o «jogador perfeito», em vários capítulos. «Pé direito: Neymar. Pé esquerdo: Messi. Força: Van Djik. Velocidade: Mbappé. Cabeceamento: Cristiano Ronaldo. Inteligência: Kroos», sintetizou.

Também há várias perguntas sobre os jogos de Play Station e afins com que os jogadores costumam ocupar os tempos livres. Neste capítulo, o jogador brasileiro revela que quase todos os membros do plantel jogam Clash Royal e diz que, ele próprio, está na segunda divisão, mas perto de voltar à primeira. Neste capítulo, Eduardo Quaresma deu nas vistas, ao chegar ao estágio com uma torre de computador. «No estágio há tempo para tudo, trabalho (MUITO), descontração e repouso», comentou.

Quanto ao corte de cabelo, um adepto quis saber quantas vezes é que já lhe perguntaram sobre as parecenças físicas com Kylian Mbappé, caso tivesse o cabelo mais curto. «Já perdi a conta», respondeu o brasileiro com muitos emojis sorridentes. Mas, em relação ao estilo, na opinião de Alisson, ninguém supera St. Juste, «o mais estiloso do balneário».

Há ainda outras curiosidades, como a preferência entre um pastel de nata e uma coxinha de frango. «Pastel de nata é muito bom, mas…coxinha é melhor», atira.

Alisson revela ainda que vai jogar com a camisola 27, mas foi menos claro quanto à forma como tenciona comemorar o primeiro golo pelo Sporting, respondendo com três emojis a surfar.

Alisson, formado no Vitória, deu nas vistas na época passada, em que esteve emprestado à União de Leiria, com seis golos marcados em 16 jogos na II Liga.