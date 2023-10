Coates cumpre, este sábado, o 33.º aniversário. Na véspera da receção ao Arouca, Ruben Amorim revelou que está prevista a renovação de contrato com o capitão de equipa, cujo vínculo ao Sporting termina no final da temporada.



«Acho que a continuidade do Coates está prevista no contrato. O que representa o Coates para o Sporting? Não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, estou cá há pouco tempo. Para mim, sublinho o exemplo que dá, a forma como sempre ajudou e como ajuda os colegas. Não me interessa a idade dele, pode ser melhor como jogador e como capitão. Pode usar a estatura dele e mudar um bocadinho o feitio e trazer mais agressividade na forma como lida com os colegas, fazia bem a alguns. Para mim representa o nosso líder em campo, mas quando olho para ele, quero que ele faça mais», começou por dizer.



«Entrou muito bem [com a Atalanta], deu-nos agressividade. Espero que continue a dar isso. Viu-se na forma como a equipa se sente mais confiante com ele em campo. Em vez de dizermos o que ele representa, devemos falar sobre o que ainda pode representar no futuro da equipa e do clube», acrescentou.



O técnico dos leões falou ainda sobre o Arouca, equipa que visita Alvalade nesta ronda oito da Liga. «Devemos ter fome, não raiva. Devemos querer ganhar, mas ao mesmo tempo ter muita calma perante tudo o que acontecer. O Arouca vai querer alongar o jogo, manter o 0-0, fazer transições e criar um ou outra situação e tornar o ambiente mau no estádio. Se sabemos que isso pode acontecer, temos de ter muita confiança, calma e estarmos bem nos posicionamentos. Não deixámos o Farense fazer muitas transições, mas acho que faltou alguma velocidade na forma como nos movimentámos em roturas. Acho que amanhã vamos estar melhores. Queremos manter a primeira posição e não há nada melhor do que lutar por isso», concluiu.

O Sporting-Arouca joga-se às 20h30, deste domingo.