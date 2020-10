O Sporting pode assumir, provisoriamente, a liderança na Liga caso vença o Tondela este domingo. Confrontado com esse cenário e com a perda de pontos do rival FC Porto, Rúben Amorim frisou que os jogadores dos leões só podem olhar para si próprios.



«Penso que o foco da equipa devem ser os nossos jogos. O grupo de trabalho, tantos os miúdos como os mais experientes, só pode ver verde e não olhar para o vermelho ou azul. Estamos tão no início que não vale a pena pensar nisso. O nosso foco é no jogo com o Tondela. Só precisamos de pensar no Tondela. Se vencermos, não precisamos de pensar em mais nada. Se cada jornada, for possível manter a nossa posição ou melhorar, melhor. Queremos ganhar todos os jogos e melhorar a nossa performance», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador dos leões revelou ainda que Bruno Tabata e Antunes estão indisponíveis para a partida da sexta jornada da Liga.



«O Bruno Tabata e o Antunes são os únicos que não estão aptos. Ainda não podem ser utilizados», referiu.