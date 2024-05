Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

«O Diogo Pinto teve uma exibição muito tranquila. Também já tem muito trabalho com o mister Vital e com o Tiago. Isso ajuda muito: quando precisamos, já está tudo trabalhado. O Paulinho deu-lhe o prémio (de homem do jogo), mas o mais importante foi a forma como durante o jogo todos os jogadores ajudaram o Pinto, porque não deixaram o Estoril criar ocasiões, tirando aquela bola no poste. (…) Isso é realmente ajudar. Era importante que ele ganhasse na sua estreia e era também importante bater o recorde de pontos e de vitórias e agora ainda temos mais um jogo para aumentar. Mas fomos muito competentes e sérios numa semana com muita festa e voltámos a ganhar com toda a justiça.»

[Mais sobre a estreia de Diogo Pinto e também de Miguel Menino]

«São situações diferentes. O Pinto está a fazer o seu trajeto e foi crescendo também no tempo de treino porque fomos tendo problemas com os guarda-redes. O Callai foi rodar, mas deve estar triste, porque trabalhou tanto para ter uma oportunidade e depois é o Pinto que a tem. Mas o Callai também é campeão nacional para nós.

O Menino é uma situação diferente: um jogador que tem a sua base na academia e não gostamos só de recompensar os que têm muita exposição e que são vistos como os próximos craques do Sporting, mas o trabalho árduo e os que na sombra às vezes vêm treinar connosco muitas vezes e não são convocados.»