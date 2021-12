Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória dos leões sobre o Portimonense por 3-2:

[Jogo foi o que estava à espera? Sporting começou por sentir dificuldades]

«Penso que foi exatamente o que estávamos à espera. Mérito do Portimonense. Até entrámos bem nos primeiros sete minutos [risos], que não é muito tempo. Depois tivemos duas transições do Portimonense, que nos criaram algumas dúvidas e sentiu-se isso no estádio. Depois, surgiu o golo do Portimonense e estivemos um algo precipitados, também porque esta equipa não costuma estar em desvantagem principalmente em casa e na primeira parte.

Sentiu-se um pouco, mas tentámos. Depois, tomámos conta do jogo, entrámos fortes na segunda parte, criámos ocasiões, não conseguimos marcar. Depois, a expulsão ajudou-nos a dominar ainda mais o jogo. Estivemos bem a arranjar espaços e a não ter tanta pressa com a bola. E chegámos aos golos com naturalidade.

O Portimonense foi forte nas bolas para o Candé. O Candé na segunda bola para o Nakajima, como tínhamos falado na antevisão, e o Fabrício é muito inteligente nas movimentações. Mérito do Portimonense por estas dificuldades, mas penso que é uma vitória justa.»

[Ruben foi um dos maiores defensores do Paulinho. Hoje ele foi aplaudido de pé. Para si, esta também é uma vitória pessoal?]

«Não. Acho que os adeptos têm uma grande parte nisso. Se nos lembrarmos, até há alguns meses quando o Paulinho falhava muitos golos e acertava no poste em grande ocasiões, foi o público que ajudou o Paulinho. Eu sempre estive satisfeito com o Paulinho: obviamente que ele tem de fazer os golos, mas é a pessoa que sofre mais com isso. Não é nada uma vitória pessoal: é uma vitória da equipa, dos jogadores que gostam muito do Paulinho e dos adeptos que sempre apoiaram o Paulinho. É uma vitória do Sporting nesta noite, quer no resultado desportivo, quer nos golos do Paulinho.

[Sporting fecha 2021 com quase 80 por cento de vitórias nos jogos, três títulos e Geny Catamo lançado nesta quarta-feira. É possível fazer melhor no próximo ano?]

«Acho que é possível. Não chegámos aos 90 ou 100 por cento [risos]. Sabemos que é muito difícil manter o registo, mas sabemos que é possível fazer melhor. Temos de olhar para isso e tentar fazer melhor, sabendo que é jogo a jogo. Temos de pensar em vencer o Santa Clara, preparar bem esse jogo, mas descansar um pouco agora a cabeça porque a época tem sido desgastante e depois vamos entrar num ciclo desgastante com muitos jogos. É sempre possível fazer melhor e não digo só em resultados: podemos e vamos crescer como equipa. Pensando jogo a jogo, porque não há outra forma de lidar com isto.

[Quinta-feira à clássico FC Porto-Benfica. Com uma camisola azul ou encarnada vestida?]

«Sempre com uma camisola verde, mas não sei se vou conseguir ver o jogo com os meus filhos em casa, porque é sempre mais difícil. Mas sempre com uma camisola verde, a pensar verde e a pensar no Santa Clara. Não vamos estar a dizer que não é importante: obviamente alguém vai perder pontos e nós vamos ganhar vantagem sobre alguém. Até pode ser sobre os dois. Estamos confortáveis a seguir a esta vitória.»