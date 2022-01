Ruben Amorim abordou o seu futuro no Sporting depois de ter conquistado a segunda Taça da Liga ao serviço do clube. Em conferência de imprensa, o treinador explicou que a sua continuidade depende, essencialmente, das vitórias e voltou a lembrar uma frase de José Eduardo Bettencourt, antigo presidente do Sporting, dirigida a Paulo Bento, em plena campanha presidencial.

«Tenho plena noção que isto muda tudo muito rápido. Este pequeno momento que tivemos foi difícil para toda a gente, mas demos uma grande resposta, a forma como jogámos hoje e mesmo frente ao Santa Clara, foi difícil, mas demos uma grande resposta. Sei que isto muda muito rápido, não dou nada por garantido».

[sobre os pedidos dos adeptos para continuar à frente da equipa]

«Já cá esteve um treinador que me lembro de dizerem que era Paulo Bento forever. Temos de ter os pés na terra. Hoje ganhámos, mas amanhã podemos não ganhar, não podemos é desviar-nos do nosso percurso. Tenho o prazo de validade das vitórias ou das derrotas. Posso perder o meu lugar se os resultados forem piores. Se perder serei mais um treinador como os outros».