Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Casa Pia por 3-1:

«Para mim não é surpresa nenhuma. Este é espírito que eles têm. Falámos durante a semana em trazer de volta aquele espírito lutador. Nem sempre bem jogado, mas hoje foi bem jogado. E eles trouxeram-nos. Foram claramente os responsáveis pela reviravolta.

É uma primeira parte como a com o Chaves, só que sofremos o golo. A segunda parte foi diferente e mantivemos a cabeça fria. E nós aprendemos com os erros. Não perdemos a cabeça, não começámos a cruzar por cruzar, mantivemos a calma e depois demos a volta ao resultado.»

[Sentiu de volta a chama e um Sporting esfomeado na segunda parte?]

«Acho que toda a gente sentiu. Não fui só eu que senti essa chama. Já tivemos estas sensações de dominar jogos, ter várias oportunidades e sofrer golo novamente à saída para o intervalo.

No intervalo não falei nada. Taticamente, não tinha nada que falar. Falei para não perdermos a cabeça na transição, para mantermos a bola e principalmente para não darmos a ninguém a satisfação de baixar a cabeça e deixarmo-nos levar pelo momento. Essa satisfação não vamos dar a ninguém e vamos lutar por todos os jogos. E foi isso que eles fizeram. Também lhes disse que iríamos dar a volta, porque estávamos a jogar bem e a criar oportunidades.»

[Crise de resultados está fechada?]

«Não sou bruxo, não sei. Vamos ver, temos de esperar pelos fins de semana.»

«Se vamos voltar atrás ou não, a equipa dá sempre o máximo. Às vezes não conseguimos ganhar, mas temos tido sempre a mesma identidade e isso para mim é o mais importante.

Mas não sei o futuro: poderemos ganhar vários jogos, poderemos perder vários. Este ano temos perdido mais do que o habitual. No ano passado disse numa certa fase que íamos ganhar todos os jogos até ao fim e perdemos em casa com o Benfica com alguma infelicidade. Sentia que podia dizer isso porque a equipa garantia-me isso. O que eu posso garantir é sempre a mesma identidade, a mesma ideia, ter a bola, ter situações e não permitir muitas situações.

Já não digo nada em relação aos resultados: depois de voltar a ver uma primeira parte onde dominámos, com ocasiões contra uma equipa que não sofre golos e que é muito bem organizada, já não vou dizer nada. Temos de esperar para ver.»