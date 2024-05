Ruben Amorim confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a receção ao Desportivo de Chaves, jogo da última jornada da Liga, marcado para este sábado, marcará as despedidas de Luís Neto e também de Antonio Adán. Visivelmente emocionado, o treinador também confirmou a saída de Filipe Çelikkaya, treinador da equipa B que vai ser rendido por João Pereira, como o Maisfutebol já tinha anunciado.

O treinador começou por enunciar a importância deste último jogo em casa, onde o Sporting venceu todos os jogos esta época para a Liga, antes da final da Taça de Portugal frente ao FC Porto.

«É muito importante porque poucas equipas conseguiram vencer todos os jogos em casa, é uma marca que esta equipa deixa, depois também para recompensar todo o apoio dos nossos adeptos e para tornar a festa mais bonita. Depois, a melhor preparação para ganhar o jogo seguinte é ganhar e jogar bem. Vamos tentar fazer isso e aproveitar também este último dia para nos despedirmos também de jogadores muito importantes nesta caminhada», começou por enunciar.

Foi depois que o treinador anunciou a despedida de Luís Neto, que vai ser titular, e de Antonio Adán que, ainda lesionado, não vai jogar. Sobre o central, o treinador disse que já falou muito, pelo que guardou a maior parte das palavras para o guarda-redes espanhol.

«São ciclos que acontecem. Por exemplo, o Neto irá fazer o seu último jogo em Alvalade, assim como o Antonio Adán. É parte mais difícil de ser treinador e uma das razões para querermos ir para outro sítio, para não termo de tomar estas decisões. Tomei essa decisão, Alvalade vai despedir-se do Antonio, alguém que nós temos noção que só estamos aqui porque fomos campeões no primeiro ano. Deu-nos uma estabilidade diferente e sem o Antonio não seríamos campeões. Ou seja, tudo o que construímos a partir desse primeiro momento foi com o António e é por causa do António que estou aqui sentado a fazer parte de um momento muito bom do clube», destacou.

Saem dois capitães, mas fica ainda Seba Coates e, para Amorim, não faltam herdeiros para receber as braçadeiras de líderes de balneário.

«Todos os jogadores têm de se chegar à frente, vão sair dois capitães da equipa, mas o Dani [Bragança] é outro jogador, tem outra maturidade. O Pote e o Nuno Santos, apesar do feitio, às vezes, não ser o do típico capitão, mas já têm outra experiência. O Paulinho é o pai deles todos no balneário, digamos assim. O Hjulmand é um líder. Teremos pessoas para se chegarem à frente e teremos um clube mais saudável, com outro apoio, outra estrutura, coisa que o Antonio e o Neto não tiveram no início, mas que ajudaram a construir», comentou.

Além dos dois referidos jogadores, Amorim também confirmou a saída de Filipe Çelikkaya, treinador da equipa B.

«Depois outras pessoas. O Filipe Çelikkaya. O ano passado pedi-lhe para ficar mais um ano, este ano ele tem de seguir o seu trajeto como treinador. O trabalho que ele fez com os miúdos, a forma como estreámos muitos jogadores, ficou muitas vezes a trabalhar com doze jogadores, porque eu precisava de jogadores, às vezes, para um exercício e limitava muito o trabalho dele. Fez um grande trabalho e acho que é o momento e agradecer a essas pessoas», referiu.

Saídas que para o treinador significam o início de um novo ciclo no clube. «Aos jogadores que tiveram o significado que tiveram e também ao Filipe Çelikkaya e à sua equipa técnica. Não lhe vou pedir para ficarem mais um ano, o João Pereira vai assumir, vai haver uma mudança, faz parte dos ciclos e não queria deixar passar isto. Queria que fosse a primeira coisa a falar. Estas pessoas fizeram parte deste ciclo, irá iniciar-se outro ciclo», destacou ainda.