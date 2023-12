Mais do que falar do mercado de transferências, Ruben Amorim assumiu alguma preocupação pelo facto de Diomande, Morita e Geny Catamo estarem ao serviço das respetivas seleções durante o mês de janeiro.



«O mais difícil é substituir os jogadores que vão para as competições de seleções. Por acaso, jogaram os três o último jogo. Além disso, o Coates e o St. Juste estão lesionados, o que é uma grande preocupação porque temos jogado todos os jogos com três centrais. Poderá ser um problema. O Geny também joga no lugar do Esgaio e pode ser um problema enquanto o Morita é um jogador importante», confessou, em conferência de imprensa.



Apesar deste cenário, o técnico não está a pensar ir ao mercado encontrar um substituto direto para qualquer um destes jogadores, defendendo que o Sporting «não comprar jogadores para substituírem quem volta mês e meio depois» e assegurou que os três vão estar disponíveis para o jogo com o Portimonense, dia 30 de dezembro. Por outro lado, Amorim voltou a sublinhar que tanto Inácio e Gyokeres são saem de Alvalade pela cláusula de rescisão.



«Mexe com os jogadores, mas é normal, mexe em todos os clubes e temos de estar habituados a isso. Estamos preocupados com os jogadores que vão estar fora aquele mês e meio. Num mês e meio pode decidir-se tudo. Temos a final four, a Taça de Portugal e vai ser um mês complicado. Essa é a maior preocupação. Gyokeres e Inácio? Será sempre pela cláusula. Preocupa o treinador porque não teremos tempo para salvaguardar essas posições, o que complica tudo. Normalmente esses jogadores não são vendidos em janeiro. Estou preocupado em preparar a equipa e usar cada minuto, inclusive este jogo, para salvaguardar o mês de janeiro até esses três voltarem», disse.



Perante a insistência dos jornalistas, o treinador leonino deixou no ar a hipótese de o clube recrutar um central na próxima janela de mercado enquanto falava sobre a contratação de Mauro Couto.



«Não passou tanto por mim, foi mais pelo Çelikkaya e Hugo Viana. Não diria que tem o meu dedo, simplesmente quando me pediram a opinião, dei uma opinião favorável. Toda a gente esteve de acordo, mas o grande dedo é do Çelikkaya e do Viana, o chefe do departamento todo. O grande dedo é destas duas pessoas. Central? Vamos ver. É uma grande preocupação, mas como já disse, temos planos para o presente e principalmente para o futuro. Temos ideia de quem poderá sair no fim da época e depois ir ao mercado. Poderá entrar alguém ou poderá não entrar. É uma das posições em que poderá haver alguma mexida», assumiu.