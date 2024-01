Neste sábado, a partir das 18h00, estarão frente a frente os antípodas da Liga. O Sporting, líder, e o Desportivo de Chaves, «lanterna vermelha» da prova com apenas 11 pontos, menos 29 do que os leões.

Ruben Amorim considerou que o momento dos flavienses nada tem a ver para jogo e admitiu ter conversado insistentemente com os jogadores para garantir que não há qualquer relaxamento.

«Os jogadores têm de ser chamados à atenção e fizemos isso durante a semana. O que estou a dizer aqui, disse dez vezes aos jogadores: que nestes jogos temos de perceber ambiente que vamos enfrentar. Um jogo com frio e sem o conforto de jogar em Alvalade, onde temos tido excelentes exibições. Vai ser muito difícil e o Chaves vai crescer no jogo com qualquer transição que tenha. Apesar de precisar de pontos, o Chaves sabe que este jogo é um extra. Já estive do outro lado e sei. Os jogadores foram avisados. Temos de ganhar para manter o primeiro lugar. É preciso chamar os jogadores, mostrar as características da equipa e que podemos perder se não estivermos no máximo: isso é muito claro na cabeça do treinador e dos jogadores», disse o treinador do Sporting na antevisão ao encontro da jornada que encerra a primeira volta da Liga.

Amorim disse esperar um adversário com um bloco mais baixo e à procura de surpreender através de transições, de fazer mossa com muitos cruzamentos e nas bolas paradas. «O Chaves tem um avançado [Hector Hernández] que é muito forte de cabeça. Se jogar ele e o Jô, acho que vão cruzar muitas bolas e criar-nos muitos problemas. (...) A equipa do moreno está a crescer, ele tb precisa de tempo para implementar as suas ideias. Bloco mais baixo, cruzamentos a meio do nosso meio-campo para criar perigo.