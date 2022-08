A saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton foi o principal tema da conferência de imprensa de Ruben Amorim, na véspera do Clássico com o FC Porto. O técnico dos leões admitiu insatisfação com a saída do internacional português e aproveitou para responder à brincadeira de Sérgio Conceição sobre a azia.



«Estou insatisfeito. Se não tivesse insatisfeito com a saída do Matheus, algo de errado se passaria comigo. Mesmo sendo campeão e ganhando o título, o mister Sérgio Conceição está sempre mais aziado do que eu. Temos personalidades diferentes. Não estou contente, o Matheus faz-nos muita falta. Não contava perdê-lo, mas preparamos o próximo jogo com o que temos», começou por dizer.





