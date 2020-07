Se Amorim perder na Luz, acabará o estado de graça? O técnico do Sporting desvalorizou esse facto, lembrando que «anda no futebol há muitos anos».



«Duas derrotas mudam completamente o cenário, a forma como olham para o treinador e para o plantel. Para mim é completamente indiferente. Já ando no futebol há uns anos. Estado de graça, bluff, volta que afinal tem jeito, o anterior é que era bom. Sei muito bem como funciona. Estou muito tranquilo a fazer o meu trabalho. O que tiver de ser, será», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador de 35 anos recusou ainda eleger o dérbi contra o Benfica como o maior teste à sua equipa.



«São todas as semanas. Durante esta fase vi equipas surpreender equipas grandes. Nós temos vindo a ganhar, tivemos uma derrota e dois empates... Sabíamos o risco que estávamos a assumir. Estamos em terceiro lugar. Quando cá chegámos, estávamos em quarto contra um Sporting de Braga muito forte, a quatro pontos de distância. Temos três de avanço, portanto, recuperámos sete pontos. Também recuperámos pontos para o Famalicão, para o Benfica, para o FC Porto já não sei. Os números podem ser lidos de várias maneiras. Estou muito tranquilo. Sempre disse que ia ser um caminho longo», atirou.



Este será o primeiro dérbi de Lisboa de Amorim, o segundo jogo na Luz. Lembre-se que o técnico venceu os encarnados por 1-0 quando orientava o Sp. Braga, facto recordado pelo próprio.



«Talvez a responsabilidade seja diferente, mas encaro com naturalidade. Sempre me senti preparado para ser treinador, preparei-me muito cedo para isso. É mais um jogo, já tive lá um e correu bem, agora encaro com normalidade. São três pontos, penso no nosso objetivo e não tanto se é na Luz ou noutro sítio», disse antes de explicar que Benfica espera.



«Prevejo um Benfica de qualidade e a jogar sem a pressão que teve há uns tempos, onde todos no plantel querem jogar a final da taça e vão fazer o máximo. E vão defrontar o Sporting, é uma motivação extra. É um dérbi, um jogo importante para todos. Vejo uma equipa com qualidade e experiência mas vejo também um Sporting forte. Penso que vai ser um bom jogo.»