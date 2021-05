Ruben Amorim desvalorizou os possíveis resultados do clássico da próxima quinta-feira no Estádio da Luz entre Benfica e FC Porto, considerando que o Sporting tem de estar apenas focado em ganhar em Vila do Conde, até porque não depende de terceiros.

«Não olhamos para os outros jogos. Temos de ganhar o nosso e fazer os três pontos para assegurar a Liga dos Campeões. É um objetivo do clube, que muito pouca gente acreditava, aliás, nem no terceiro lugar, quanto mais no segundo. Por isso, não vamos olhar para os outros resultados porque não precisamos. Só estamos dependentes de nós», comentou.