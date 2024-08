Ruben Amorim volta a dizer que Fotis Ioannidis continua a ser primeira opção para reforçar o ataque do Sporting, não confirma uma segunda opção, que seria Vitor Roque, e diz ainda desconhecer por completo uma terceira opção. O foco está totalmente no avançado grego do Panathinaikos e, por esse jogador, o treinador está disposto a esperar até ao último dia de mercado.

A última semana ficou marcada pela possibilidade de Vitor Roque vir de Barcelona para Alvalade e Hugo Viana chegou mesmo a ser visto na capital da Catalunha. «Obviamente não vou explicar as situações do nosso clube, estamos atentos no mercado, a tentar melhorar a equipa, mas, volto a dizer, se não o conseguimos, a ideia passa por manter os jogadores, esse é o principal foco», começou por referir.

De forma indireta, Amorim reforçou o interesse no avançado grego, desvalorizando outras opções. «Não vou comentar sobre esse aspeto, mas são jogadores de posições diferentes apesar do Ioannidis também jogar na frente. São jogadores com características diferentes. Não sabia que estávamos a negociar uma terceira opção, é uma surpresa para mim e se é uma surpresa para mim, parece muito difícil para essa posição que estão a falar», destacou.

A aposta parece recair totalmente sobre Ioannidis, apesar de faltar pouco mais de uma semana para o fecho do mercado (2 de setembro). «Volto a dizer, nós queremos as primeiras opções, às vezes há jogadores com características diferentes, umas vezes conseguimos, outras não conseguimos», insistiu.

Para o treinador, o mais importante é manter o atual plantel e, se possível, juntar Ioannidis, mas sem precipitações. «Já estivemos nesta situação, o principal nestas fases é quando nos sentimos muito apertados, quando queremos melhorar a equipa e sabemos se houver um problema com este ou aquele jogador, teremos um grande problema, costumamos fazer asneiras. Eu já fiz asneiras, vou tentar não fazer, juntamente com a direção, estamos a tentar essa primeira opção. Vamos ver se conseguimos, começa a haver pouco tempo, mas estaremos preparados», destacou.

No caso de Ioannidis, Amorim está disposto a esperar até ao último segundo do mercado. «Estou sempre disposto a esperar o máximo porque tenho confiança nos meus jogadores. Acho que temos dado boas trespostas, o Rodrigo [Ribeiro] tem dado boas respostas, o próprio Nel deu boa resposta e, queremos sempre as primeiras opções», referiu ainda.