Ruben Amorim não ficou muito satisfeito com a paragem da Liga logo após a derrota no Bessa diante do Boavista. O treinador preferia a paragem depois de uma vitória, não teve mutos jogadores disponíveis para trabalhar, mesmo entre os mais jovens, mas também acabou por encontrar pontos positivos no interregno.

«Em relação à semana de trabalho, tivemos alguns jogadores que não foram às seleções, outros que faziam falta aqui para integrar a dinâmica da equipa e não tiveram tempo para treinar. Isto é sempre uma boa fase para ver os miúdos, mas também não tivemos muitas opções, a maioria foi para as seleções jovens e não tivemos essa oportunidade para trabalhar esses miúdos que serão claramente o futuro do nosso clube. Tivemos a lesão do Porro, que está fora e já tínhamos algumas lesões na defesa», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo desta sexta-feira com o Gil Vicente.

Uma paragem que serviu, acima de tudo, para integrar jogadores, como Marsà e Arthur Gomes, na dinâmica da equipa. «Trabalhamos outros jogadores como o Marsà, o Arthur. Aproveitámos todos os minutos com os jogadores que temos, para melhorá-los. Estão todos preparados para voltar ao campeonato, sabendo que não tem sido um início de época fácil. Conseguimos melhorar muitos nestes últimos jogos, mas depois com a derrota no Boavista isto volta um bocadinho tudo ao início. Como clube grande sentimos muito, na paragem obviamente queríamos ter uma paragem mais tranquila, com uma vitória. Não aconteceu assim, mas trabalhamos aquilo que tivemos de fazer e estamos preparados para o jogo», prosseguiu.

Quanto aos jogadores que tiveram fora, a lesão de Porro foi a pior notícia, mas nem tudo foi negativo. «Houve jogadores que jogaram, o Morita jogou na seleção, mas depois descansou, foi bom para nós. O Ugarte não foi muito utilizado, descansou um pouco nesta série, portanto também houve coisas boas e estamos preparados», destacou ainda.