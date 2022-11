Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois do triunfo sobre o V. Guimarães (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Está rouco, foi do jogo?

- Não, é normal, estive um pouco constipado e fique rouco de tanto gritar no jogo.

Foi visitar o Neto ao hospital, como é que ele está?

- O Neto, foi um factor que nos deu muita força. Falei com os jogadores sobre isso. Fui ver o Neto ao hospital e ele, com dois drenos no peito, a primeira coisa que me perguntou foi qual era o onze. Isso revela como os jogadores vivem a profissão. Queríamos dar esta alegria ao Neto, sabendo que ele vai voltar mais forte.

Espera que Fernando Santos chame jogadores do Sporting para o Mundial?

- Como treinador não queria que nenhum fosse à seleção, mas como amigo gostava que fossem todos. Olhando para o nosso momento, por mim não ia nenhum e ficávamos todos a trabalhar, mas sei que também é importante para o clube e para os jogadores.