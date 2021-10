O Sporting venceu o V. Guimarães neste sábado e igualou o FC Porto na liderança do campeonato, ultrapassando o Benfica, que empatou com o Estoril. Na conferência de imprensa após a vitória, Amorim desvalorizou essa liderança partilhada e a série de seis vitórias consecutivas.

«A série de jogos a ganhar não interessa porque esses jogos já passaram. Costuma haver sempre uma interrupção na série de vitórias e por isso eu só digo que quero ganhar o próximo jogo. Uma série de vitórias dá confiança, mas é só isso e conta pouco.»

[sobre a ultrapassagem ao Benfica]

«Isso não tem significado e em primeiro lugar está o FC Porto. Nós estamos em segundo. Como vimos, basta um empate para mudar o líder e temos de estar atentos.»

[equipa teve de sofrer sem bola na parte final do jogo]

«Não é a primeira vez que acontece, assim que perdemos pressão na frente, os médios passam a sofrer mais e os defesas não saem tanto entrelinhas. Mas sabemos defender e adaptar-nos a cada momento do jogo. Além disso, não baixamos por querer, mas porque nos obrigam. Este sistema tem essa desvantagem de nos fazer sofrer quando não somos tão fortes na pressão dos homens da frente.»

[equipa voltou a não sofrer golos]

«Essa é uma das forças da equipa. É uma equipa muito unida e solidária. E isso ajuda quando temos de descer para 5-4-1. Depois, não sofrendo golo, acabamos sempre por fazer um. Nem que seja o Coates na bola parada.»

[sobre a evolução da equipa da época passada para esta]

«Somos muito mais equipa do que no ano passado. Os jogadores entendem melhor todos os momentos do jogo. Hoje mostrámos que ainda temos a capacidade da época passada para saber sofrer. Mas somos muito melhor equipa do que eramos no ano passado.»