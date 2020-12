Ruben Amorim confirmou uma baixa de peso no Sporting para a visita ao terreno do Belenenses.

«Feddal está fora do jogo. Sofreu um traumatismo e vamos ver se estará no próximo, mas para este jogo não está claramente apto», afirmou o treinador do Sporting na antevisão ao duelo da 11.ª jornada agendado para este domingo.

Recorde-se que Feddal foi titular em todos os jogos do Sporting para a Liga na presente temporada.

Amorim mencionou ainda os casos de Jovane e Luiz Phellype. «Estão a recuperar.»