O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou este domingo que os mais recentes reforços da equipa, Héctor Bellerín e Ousmane Diomande, estão entre os convocados para o jogo ante o Rio Ave, em Vila do Conde, da 19.ª jornada da I Liga, no qual Nuno Santos, que está em risco para o clássico com o FC Porto se for amarelado, vai ser titular.

«O Bellerin já conhecemos, é muito inteligente, habituado a muito trabalho tático, percebe bem o jogo. O Diomande, [estou] cada vez mais confiante que fizemos um excelente negócio. Com a idade, adaptou-se bem desde o primeiro treino, não escolheria outro. Olhando agora e tanto se falou no preço, estou muito confiante que temos um grande jogador ali», afirmou, confirmando depois a convocatória de ambos. «Todos podem, amanhã vão saber o onze, mas vai ser convocado, quer ele, quer o Bellerín», concluiu.

Sobre Nuno Santos, Amorim confirmou que será o extremo «e mais dez», não querendo dizer quem vai ser o avançado centro, se Chermiti ou outro (face à ausência do castigado Paulinho), para não dar trunfos ao treinador adversário.

«Vamos jogar com tudo, obviamente. E o avançado é importante não dizer para o Freire não saber, mas é o Nuno Santos e mais dez, portanto o Nuno Santos vai jogar, este é claramente o nosso jogo mais importante e o Nuno Santos vai começar o jogo, para a ideia do jogo, para o que queremos, o Nuno Santos vai jogar e não vai haver qualquer tipo de poupança», afirmou.

«Em relação à nossa equipa, poderá jogar outro jogador, poderá jogar o Chermiti. Porque é que não digo: às vezes não tem nada a ver com confiança no que vamos fazer ou não. Acho é que muda completamente a abordagem do Freire à nossa equipa, muda a nossa forma de jogar e ele vai ter de perder tempo a ver os nossos jogos com o Marcus ali, com outro jogador ou um avançado», perspetivou.

O Rio Ave-Sporting joga-se a partir das 21h15 de segunda-feira, em Vila do Conde. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.