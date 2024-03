Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio podem voltar a jogar neste domingo, na visita do Sporting a casa do Arouca, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

«Vão ser os dois convocados. Recuperaram, hoje já fizeram o treino connosco. O Inácio teve uma lesão, o Pote teve mesmo de parar, mas não tinha uma lesão propriamente dita», disse Ruben Amorim aos jornalistas, na antevisão ao encontro.

Recorde-se que Pote falhou apenas a receção à Atalanta, enquanto Gonçalo Inácio não joga desde o empate fora de portas com o Rio Ave (3-3).

Para o treinador do Sporting, ter três dias para preparar esta partida é uma novidade no recente calendário dos leões, o que permitiu delinear estratégias com outra frescura psicológica, além de física.

«Com um dia de recuperação a mais, estaremos num patamar superior. A equipa está bem. Ter três ou dois dias entre jogos faz muita diferença. É impossível fazer sempre a mesma rotação e gestão, e a cabeça comanda o corpo. Não conseguir desligar, pelo menos um dia, torna tudo mais complicado. Mas sobrevivemos, estamos bem e em todas as competições. Assim, os jogadores assimilam melhor a informação e vamos estar bem fisicamente», explicou Amorim.

O Sporting visita o Arouca na tarde deste domingo. A bola rola a partir das 18h e poderá acompanhar toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol.