Gonçalo Esteves vai regressar ao Sporting depois de seis meses cedido ao Estoril, confirmou Ruben Amorim. Na antevisão ao jogo contra o Farense, da Taça da Liga, o técnico revelou que conversou, inclusive, com os pais do lateral-direito e que este tem de fazer por merecer voltar a jogar pela equipa principal dos leões.



«Voltando, vem para o pé de mim. É responsabilidade nossa, acreditamos muito no Gonçalo. Pensámos emprestá-lo ao Estoril para ele jogar, como não está a conseguir, tem de regressar à base. Vai juntar-se à equipa A e à equipa B. Os jogadores têm de perceber que lhes damos uma grande oportunidade aqui e eles têm de fazer o máximo para seguir o trajeto todo para voltarem à nossa equipa. Jogar na nossa equipa é muito difícil. Portanto, um jogador não pode pensar que vai para fora e não joga, e volta para cá e é logo opção», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Cada vez mais temos uma equipa B mais jovem e temos de dar passos a seguir. Se calhar temos de mandar os jogadores para uma II Liga, que é muito competitiva. Temos de acertar o momento do jogador e o estilo de equipa que queremos. Também falei pessoalmente com os pais, sinto mesmo que é responsabilidade minha. Não está a ter minutos no Estoril e vai voltar para o Sporting porque acreditamos muito nele. Não tendo minutos, mais vale estar aqui. Depois veremos que passos vamos dar. Se damos um passo atrás ou não. Se já o pus logo no primeiro ano, sem problema, para o campeonato e para a Liga dos Campeões. Acredito muito no Esteves. Depende mais dos jogadores do que de mim. Têm sempre a porta aberta. Vai ter de trabalhar muito para merecer voltar a jogar pela equipa principal do Sporting», acrescentou ainda.



Recrutado ao FC Porto, Gonçalo Esteves participou em dez jogos pela equipa principal do Sporting em 2021/22. Este ano, o defesa de 18 anos foi utilizado em apenas quatro ocasiões por Nélson Veríssimo, treinador do Estoril.