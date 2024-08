Morten Hjulamnd vai falhar o jogo com o Farense, no Estádio do Algarve, mas Rodrigo Ribeiro e Nuno Santos estão de volta às opções de Ruben Amorim. Na antevisão do jogo da terceira jornada da Liga, o treinador anunciou que não vai fazer qualquer gestão a pensar no clássico da próxima semana com o FC Porto, mas não quer arriscar o regresso do capitão já esta sexta-feira.

«O Morten não está apto ainda. Poderíamos arriscar, mas não estamos nessa fase. Temos jogadores com características diferentes, o Morten faz muita falta, é o nosso capitão de equipa, mas não podemos arriscar e ele ainda não vai estar apto para este jogo», começou por elucidar, já depois do médio dinamarquês também ter falhado a deslocação à Madeira, na ronda anterior.

O treinador confirmou depois que Rodrigo Ribeiro e Nuno Santos «estão de volta» e estão «convocados», mas acrescentou que não tenciona fazer qualquer gestão a pensar no jogo seguinte, em casa, com o FC Porto.

«Não, este é o jogo mais importante, obviamente todos os treinadores dizem isso, mas não há jogo a meio da semana, não há gestão, todos querem jogar. Já disse isto muitas vezes, a melhor maneira de preparar o próximo jogo é ganhando este. Este é o principal, vale três pontos, como o outro a seguir. A melhor equipa vai jogar e vamos ter muitas dificuldades para vencer o Farense», explicou.