Ruben Amorim convocou todos os jogadores para o embate com o Sp. Braga, menos o lesionado Tabata. Feddal está de volta às opções depois de ter falhado os últimos dois jogos, Nuno Santos também pode ser opção de início e até Gonzalo Plata entra nas contas inicias do treinador para o importante jogo da 29.ª jornada da Liga.

«O Feddal está apto e foi convocado», começou por anunciar Ruben Amorim, antes de acrescentar que estavam todos convocados com exceção para o lesionado Tabata, fazendo alusão ao lema do clube na presente temporada «onde vai um vão todos», neste caso, também vai Gonzalo Plata.

«Foram todos convocados, menos o Tabata que ficou a fazer tratamento. Onde vai um vão todos, ainda que três tenham de ficar de fora da ficha do jogo. Vamos ver se o Plata vai para o banco ou se fica de fora. Está a recuperar os índices físicos, está a trabalhar bem, o ritmo dos colegas ajuda muito, mas vamos ver. Estamos preparados para fazer um grande jogo em Braga», comentou.

Nuno Santos já não é titular desde março, a mas sempre que entra acrescenta algo à equipa. No último jogo com o Belenenses fez mais uma assistência. «É mais um jogador. Quem está convoacado pode entrar. Não é tanto o que ele deixou de fazer, ele dá sempre tudo. Vamos fazendo variações consoante o momento deles e do adversário. Já escolhemos o onze, os jogadores já estão preparados», referiu ainda.