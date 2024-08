Jeremiah St. Juste vai falhar a Supertaça e o início da temporada do Sporting depois de ter contraído mais uma lesão. Ruben Amorim mantém total confiança no central neerlandês, revelando que o defesa «trabalha muito» e ninguém fica mais «desesperado» do ele quando se magoa.

«Também passei por muitas lesões na minha carreira. Ele treina muito, cuida-se bem e fica desesperado quando isto acontece. Se não fizesse reforço muscular e se não fizesse qualquer tipo de trabalho, seria uma coisa, mas um jogador que sofre, que faz tudo o que pode e que fica desesperado a cada lesão, nós vamos continuar deste lado. O St. Juste, lesões a mais ou a menos, todos os jogadores passam por essa fase e nós cá estaremos para ajudar», destacou.

Quando ainda falta mais de um mês para o fecho do mercado, o treinador repete a ideia que, por ele, fechava já amanhã. «Essas coisas vou deixar para o Hugo Viana. Sabemos os jogadores importantes que queremos manter. Vou-me focar mais naquilo que posso controlar. A verdade é que nós temos os nossos jogadores importantes referenciados e não queremos vender esses. Todos os plantéis têm lacunas. Escolheria o certo em relação ao incerto, que era fechar já o mercado. Ainda temos um mês pela frente», destacou.

Um deles é, obviamente, Viktor Gyökeres, que foi operado no final da última temporada e vai começar a nova ainda à procura da melhor forma. «É um jogador especial fisicamente, não vai estar no seu máximo físico mas está para aguentar o jogo. Tem de construir os seus dados físicos, os sprints... A verdade é que nestas finais, a cabeça conta mais do que o físico», destacou ainda.