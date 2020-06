Nos últimos dias a grande notícia no reino do leão foi a renovação de Eduardo Quaresma, jovem central formado na Academia de Alcochete.

Rúben Amorim elogiou os dois jogos feitos por Quaresma, mas lembrou a um nível elevado isso não basta.

«O Quaresma fez dois jogos muito bons. A renovação já estava a ser preparada. Mas o que quero dizer-lhe é que para jogar no Sporting, ele precisa de uma época inteira a jogar assim. Porque é isso que este clube lhe exige. Não podemos ter um dia ou um jogo de folga», disse

Outro assunto abordado foi o regresso de jogadores cedidos, como é o caso de Daniel Bragança ou Leonardo Ruiz, que já estão a trabalhar em Alcochete.

«Em relação aos jogadores que voltaram agora, há alguns com muita qualidade, que eu gostava de chamar já, se não estivéssemos já a trabalhar com um grupo tão grande de jovens. Se não fosse assim, chamá-los-ia já», assumiu, falando depois especificamente do central Ivanildo Fernandes, emprestado ao Rizespor.

«O Ivanildo ainda está em competição, mas no próximo ano poderá ter a sua oportunidade», disse.