Vladan Kovacevic foi o primeiro reforço a chegar para o Sporting 2024/25, mas, até esta sexta-feira, ainda não aparecia na lista oficial da Liga como inscrito pelo Sporting. Ruben Amorim, em conferência de imprensa, explicou que tinha garantias de que o guarda-redes podia ir a jogo, este sábado, na Supertaça e, entretanto, a própria Liga já acrescentou o nome do guarda-redes bósnio ao plantel dos leões.

«Não faço ideia. Dizem-me que está apto para jogar amanhã e isso é que é importante. Mas poderá ser o tal problema dos vistos... não sei», respondeu o treinador em conferência de imprensa.

Já depois da questão colocada pelo Maisfutebol, a Liga corrigiu a situação e acrescentou o nome de Kovacevic, com o respetivo número 13, no plantel do leões.

Caso encerrado.