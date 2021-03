Ruben Amorim disse estar «de consciência tranquila» em relação à acusação de fraude de que foi alvo por parte da Comissão de Instrutores da Liga depois da denúncia feita por José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).



«Não vou comentar um caso que está a ser tratado por advogados. Estou de consciência tranquila e o Sporting também. Quando saiu a notícia, a pergunta que fiz foi a mesma que no caso do Palhinha. Perguntei aos advogados se poderia estar contra o Tondela. Não existe mais nada além disso. Não tenho qualquer receio em relação a este processo. Já passei por isso numa altura mais difícil da minha vida e com muito menos ajuda. Vou ultrapassar esta. O meu foco é desportivo. A primeira vez que isto aconteceu, o Casa Pia subiu à II Liga. Pode ser um bom prenúncio», referiu, na conferência de antevisão ao jogo com o Tondela.

O treinador leonino foi ainda questionado a propósito do processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina a João Palhinha, Neto, Feddal e a Hugo Viana devido a situações relativas ao jogo com o Famalicão a 5 de dezembro de 2020. «Temos gente a tratar desses assuntos, mesmo em relação aos nossos jogadores que levaram um processo. Sabemos que tem vindo a acontecer muita coisa. É normal no futebol. A melhor maneira de responder a tudo isso é ganhar ao Tondela. Ganhando, está tudo bem», vincou.

Sem querer alimentar a tese de que está a ser alvo de uma perseguição, Amorim até disse que outros treinadores já passaram pelo mesmo, embora alguns sem «qualquer tipo de problema». «Mas não interessa comentar esses casos», referiu antes de voltar a manifestar-se tranquilo em relação ao tema da alegada fraude. «Cada um tem a sua opinião. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra. (...) Isto é uma democracia, há uma queixa que tem de ser avaliada e tem de ser feita uma acusação. Depois, vamos resolver no momento certo e no sítio certo. Há que levar isso com naturalidade e acontece todos os dias na nossa sociedade.»

Recorde-se que também esta semana Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador de fevereiro na Liga. «Quem votou em mim foram os colegas de profissão a quem agradeço. Não há contra-senso nenhum», reagiu o treinador do Sporting.



[artigo atualizado]